Handel in Neuss Der Meererhof wird wiederbelebt

Es ist eine Zeit, an die sich Gerlinde Töller nur ungern zurück erinnert. Zum Teil waren die Bauarbeiten vor ihrem Brautmoden-Geschäft im Meererhof so laut, dass sie Beratungstermine erst nach 17 Uhr vereinbaren konnte. „So etwas kann man keiner Braut antun“, sagt die Händlerin. Zeitweise sei es durch die Baustelle zudem derart matschig gewesen, dass sie sich den Weg zu ihrem Geschäft nur mit Gummistiefeln bahnte. Doch diese Leidenszeit ist jetzt vorbei – so ist auch bei anderen Händlern im Meererhof aktuell ein regelrechter Stimmungswechsel festzustellen.