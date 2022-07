Ärzte in Neuss : So läuft die „Lotsensprechstunde in Kinder- und Jugendarztpraxen“

So läuft die „Lotsensprechstunde in Kinder- und Jugendarztpraxen“

Neuss Bisher beteiligen sich vier Praxen an der „Lotsensprechstunde“ in Neuss. Durch einen Arbeitskreis soll es nun neuen Rückenwind geben.

Schwierig wird es, wenn von diesem Verhalten Kinder betroffen sind, deren sprachliche oder körperliche Entwicklung dadurch verzögert oder deren Potenzial nicht voll ausgeschöpft werden kann. Dort setzt das Projekt „Lotsensprechstunde in Kinder- und Jugendarztpraxen“ an, das von der Stadt Neuss initiiert wurde und nun mit Unterstützung des SPD-Arbeitskreises Kinder, Soziales und Vielfalt vorangebracht werden soll. „Bisher beteiligen sich drei Kinder- und Jugendarztpraxen und eine gynäkologische Praxis an diesem zukunftsweisenden Projekt,“ so Brigitte Heinen-Goldammer, die zusammen mit Isabelle Nießen den genannten Arbeitskreis leitet, der sich jetzt in einer Veranstaltung mit allen derzeit Beteiligten intensiv mit dem Thema auseinandersetzte.

Doch worum geht es genau? „Wenn wir bei den U-Untersuchungen Therapie- oder sonstigen Handlungsbedarf bei den Kindern erkennen, weisen wir die Eltern darauf hin. Betroffen sind meist die Themen Ernährung, Entwicklung oder auch Erziehung. Wir sprechen Empfehlungen aus und müssen uns dann darauf verlassen, dass die Erziehungsberechtigten sich kümmern,“ erzählt Ina Berkefeld, Kinder- und Jugendärztin auf der Neusser Furth aus ihrer Praxis. Doch die Erfahrung zeigt: Bei vielen Familien verlaufen die Bemühungen im Sand. „Vielleicht scheitert es an sprachlichen Barrieren oder der Angst, dass mit dem eigenen Kind etwas nicht stimmt,“ vermutet Jennifer Gasda, die als Sozialarbeiterin bei der Stadt für das Projekt zuständig und selber als Lotsin in Praxen im Einsatz ist. „Ich nehme die Eltern und Kinder sprichwörtlich an die Hand, schaue mit ihnen gemeinsam, was nötig ist und helfe ihnen, Termine bei den entsprechenden Stellen zu vereinbaren, denn oft wissen die Eltern gar nicht, wohin sie sich wenden sollen“, so Gasda. Dazu gehört das Ausfüllen von Anträgen oder Genehmigungen, die Organisation eines Kindergartenplatzes, Vereinbarung von Terminen oder die Auseinandersetzung mit Heilmittelerbringern. Dabei kommen auch Dolmetscher zum Einsatz, damit gegebenenfalls auch in der jeweiligen Landessprache Aufklärung geleistet wird. „Solche innovativen Förderungen im präventiven Bereich sind nicht nur für die Betroffenen eine echte Entlastung, sondern stellen dauerhaft auch eine gesamtgesellschaftliche finanzielle Entlastung dar“, erläutert Markus Hübner, Leiter des Neusser Jugendamtes.