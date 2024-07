Der Brauch, der bereits in den 50er Jahren in Neuss entstanden war und den es so in keinem weiteren Städtchen gibt, war lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis plötzlich bei Wolfgang Roesberg das Telefon klingelte. „Mein guter Kamerad Horst Ripper rief mich an und bat mich, ihn zu taufen. Er war noch aus der Generation, die den Brauch kannte und schätzte“, erinnert sich Roesberg.