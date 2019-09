Bei ihrer Aufstellungsversammlung hat die CDU in Neuss am Montag die Qual der Wahl. Fünf Bewerber wollen Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2020 werden. In der vergangenen Woche hat sich Frank Wolters, Wirtschaftsförderer der Stadt Paderborn, aus dem Rennen zurückgezogen. Heute Abend wird abgestimmt.