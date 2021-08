Wuff-Akademie in Neuss : Zu Besuch beim „Hunde-Abi“

Wuff-Akademie in Neuss

Neuss Cairnterrier Josie konnte in der Wuff-Akademie alles lernen, was sie für ihren Alltag und ihr weiteres Leben benötigt. Nun stand die Abschlussprüfung auf dem Programm. Ob sie es geschafft hat?

Nach viel Geduld und langem Üben ist es schließlich vollbracht: Cairnterrier Josie hat ihre Ausbildung in der Wuff-Akademie von Susanne Ripphahn mit ihrer erfolgreichen Abschlussprüfung beendet. Die Welpenzeit der nun vier Monate alten Junghündin ist vorbei, doch ihre Besitzerin Bettina Cotta möchte weiterhin mit Josie üben, damit der Cairnterrier das Gelernte nicht vergisst. „Ständige Wiederholungen und viel Geduld sind sehr wichtig“, sagt Trainerin Susanne Ripphahn, die selbst schon eine jahrelange Erfahrung im Bereich der Hundeausbildung vorweisen kann. „Denn nur so lernen die Hunde aktiv und können die erlernten Sachen dauerhaft behalten.“

Cairnterrier zeichnen sich durch ein freundliches Wesen aus, sie sind bewegungsfreudig und teilweise recht verschmust, darüber hinaus zählen sie zu intelligenten und wachsamen Hunden. In der Wuff-Akademie von Ripphahn lernte Josie, zu einem sozial verträglichen Hund zu werden. Ihr wurden also nicht nur die Grundkommandos beigebracht, sondern auch Regeln vermittelt, wie sie sich in unterschiedlichen Alltagssituationen verhalten soll. Zur Belohnung erhält sie meist ein Leckerli. „Dabei ist es wichtig, sie aus der Hand zu füttern“, meint Ripphahn. Auf diese Art und Weise soll die Bindung zwischen Mensch und Hund gestärkt werden.