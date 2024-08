Spektakuläre Bilder in Neuss Brücken-Abriss an der Weberstraße in vollem Gang

Vor allem Verkehrsteilnehmer werden es seit Anfang der Woche bemerkt haben: Die Weberstraße ist seit Donnerstag in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt. Grund sind die Brücken-Erneuerungsarbeiten der Deutschen Bahn, mit der die Verkehrssituation im Bereich der Bahnbrücke nachhaltig verbessert werden soll. Dass das Vorhaben spektakuläre Bilder liefert, wurde auch am Sonntag deutlich. Dort konnte man Zeuge werden, dass die Abrissarbeiten in vollem Gang sind.