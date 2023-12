Neusser Stadtgespräch So kann der Wandel der Innenstadt gelingen

Was passiert mit dem leerstehenden Kaufhof-Gebäude? Was kann man insgesamt gegen die vielen Leerstände tun? Und wie kann es in Neuss auch in Zukunft noch eine attraktive Innenstadt geben? Diese und andere Fragen wurden am vergangenen Freitagabend rege diskutiert beim 24. Neusser Stadtgespräch des Vereins Neuss Agenda 21. Das Forum Stadtentwicklung des Vereins lud dazu ins Familienforum Edith Stein an der Schwannstraße. Die Frage, wie der Wandel der Innenstadt gelingen kann, beschäftigt viele Neusser und führte zu einem vollen Saal.