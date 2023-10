Geschichte des Stadtpatrons Als der heilige Quirinus nach Neuss kam

Und doch liegt vieles im Dunkel vergangener Jahrhunderte. Wann genau eine Kirche gebaut wurde, aus der später die Münsterbasilika entwickelt wurde, kann nicht genau datiert werden. So sind davon Geschichten erzählt worden, Legenden künden von Möglichkeiten. Ob am Anfang an der Stelle des heutigen Münsters eine karolingische Kirche stand, ist ungewiss. Doch das in Neuss schon ganz früh der heilige Quirinus verehrt wurde, wird in allen Erzählungen deutlich.



Das Kloster Schon um 825 wird aus Neuss von einem Kloster der Benediktinerinnen gesprochen. Es waren zumeist Adlige, die ins Kloster gingen, die so in einer Gemeinschaft aufgenommen und versorgt wurden. Zunächst galt die strenge Ordensregel des Gründers Benedikt von Nursia, mit den Jahren aber wurde aus dem engen Kloster ein Stift. Die Vorbilder der Nonnen, sich in ein Kloster zu begeben, waren die Wüstenväter, die als Einsiedler in Ägypten oder in Palästina lebten. Auch Benedikt von Nursia war zunächst ein Einsiedler, erst 529 gründete er eine Abtei bei Neapel; daraus ging der Benediktinerorden hervor. Es war der Kirche damals wichtig - ob als Einsiedler oder in einem Kloster - die Reinheit des Glaubens zu entdecken. Und dabei halfen die Heiligen.



Quirinus Wer die Reinheit des Glaubens nicht immer schaffen konnte, suchte andere Themen, die ihm einen Platz im Himmelreich einbringen konnten. Daher gründeten wohl der Graf Everhard und seine Gemahlin Berta aus Kleve um 825 das Neusser Kloster der Benediktinerinnen. Andere Quellen nennen das Jahr 950 für die Gründung des Klosters. Doch wann auch immer: Die Neusser Nonnen verehrten im Gebet von Anfang an den heiligen Quirinus. Es gab zwar 17 verschiedene Heilige, die ebenfalls den Namen Quirinus trugen, aber die Neusser Nonnen hatten nur einen bestimmten im Sinn. Der Tradition nach war dieser Heilige ein römischer Offizier, der den gefangenen Papst Alexander I. bewachte. Alexander, der von 107 bis 116 im Amt war, bekehrte Quirinus zum Christentum. An diesem Glauben hielt der Heilige fest und ging dafür um das Jahr 130 unter dem römischen Kaiser Hadrian sogar in den Tod.



Die Reliquien Nun glaubten die damals lebenden Menschen fest daran, dass man den Glauben umso reiner aufnehmen könne, je näher man den Reliquien, also den Knochen eines Heiligen war. Zudem boten sie auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Denn wer die Reliquien eines Heiligen in seiner Stadt hatte, zog Pilger an. Je bedeutender die Knochen waren, umso mehr Pilger kamen, übernachteten, zahlten und belebten ganz allgemein die örtliche Wirtschaft. Zudem hinterließen Wallfahrer auch Spenden, die für Stadt und Stift Wohlstand bedeuteten. Da Quirinus neben Hubertus, Cornelius und dem Einsiedler Antonius zu den vier heiligen Marschällen gehört, waren seine Reliquien für Neuss etwas ganz Besonderes. Zwar nicht so toll wie in Köln, wo Erzbischof Rainald von Dassel 1164 die Gebeine der heiligen drei Könige in die Stadt brachte, aber Quirinus war ebenso wirksam. Doch wie kamen seine Reliquien nach Neuss? Sie lagen doch in den Praetextatus-Katakomben an der Via Appia in Rom.