Stadt Neuss in der Offensive So kämpft die Stadt um Personal

Neuss · Viele Mitarbeiter der Stadt gehen in den nächsten Jahren in Rente, andere wechseln den Arbeitgeber – und auf freie Stellen gibt es immer weniger Bewerbungen. Die Stadt muss handeln. Was das mit Haushaltskonsolidierung zu tun hat.

10.03.2023, 17:25 Uhr

Das Rathaus wird in den kommenden Jahren fast jeder dritte Beschäftigte verlassen. Nachwuchs aber ist immer schwieriger zu finden. Foto: Kirschstein, Frank

Von Christoph Kleinau

Die Stadt hat die Fesseln der vorläufigen Haushaltsführung abgestreift, hält aber an einer restriktiven Stellenbewirtschaftung fest. Das heißt nicht, dass der Job der Personalplanung damit erledigt wäre. Im Gegenteil. Weil auch die Kommune spürt, dass in Zeiten zunehmenden Fachkräftemangels frei werdende Stellen immer schwerer zu besetzen sind, hat sie ein „Konzept zur Personalgewinnung“ erarbeitet, das den Hauptausschuss am Dienstag beschäftigen muss.