Führungen und Skulpturen in Neuss So ist die Sommerzeit auf der Museumsinsel Hombroich

Aber auch auf eigene Faust kann Hombroich entdeckt werden: Denn seit vergangenem Jahr begleitet ein sogenanntes Vademecum (abgeleitet aus der lateinischen Aufforderung „Vade mecum“, was übersetzt so viel bedeutet wie „Gehe mit mir“) die Besucher bei ihren Inselrundgängen. Die erste Auflage ist Ende letztens Jahres erschienen, nun liegt bereits die zweite Ausgabe bereit. Es umfasst 24 Seite und passt in jede Jackentasche: Wieder sind darin handverlesene Infos, Erzählungen und künstlerische Beiträge zu finden. Kostenpflichtiger Inhalt Dazu gehört auch ein Text, der sich mit dem frisch sanierten Labyrinth beschäftigt. Aktuell zeigt es sich den Besuchern wie in seinen Anfängen 1986 – nämlich leer. Dafür gibt es dort verschiedene Überraschungen, vornehmlich an den Wochenende, zu erleben – wie Klanginstallationen, Performances und Ausstellungen. Zu den Kunstschaffenden gehören unter anderem: Stefanie Klingemann, Emil Walde, das Ensemble hand werk, Swinda Oelke, Tomoko Mukai, Frauke Berg, Oliver Gather und Anja Lautermann. Was am jeweiligen Tag dran ist, kann an der Kasse erfragt werden. In jenem Zustand kann das Labyrinth als begehbare Skulptur von Erwin Heerich nicht lange entdeckt werden: Schon im Herbst wird es wieder zum Ausstellungsraum für die 400 Werke, die einst darin ihren Platz hatten.