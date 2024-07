Blick auf die aktuelle Flüchtlings-Lage Zuweisungen stellen Neuss vor Herausforderungen

Die Realisierung von Flüchtlingsunterkünften in ehemaligen Hotels werde zudem weiter geprüft, gestalte sich jedoch aufgrund unterschiedlicher Interessen von Eigentümergemeinschaften und auch der jeweiligen baulichen Voraussetzungen als schwierig. Die Verwaltung will diese Möglichkeit jedoch umfassend betrachtet haben, da die Nutzung leer stehender Bestandsimmobilien sinnvoller sei als zum Beispiel Neubauten an bisher nicht genutzten Standorten oder die Nutzung von Immobilien, die dafür ihrem ursprünglichen Nutzungszweck entzogen werden müssen. Die Stadt hat nach eigenen Angaben verschiedene Eigentümer diesbezüglich kontaktiert und führt darüber hinaus weiterhin fortlaufend Gespräche mit Eigentümern in Frage kommender Immobilien. „Diese gestalten sich oftmals als sehr komplex, insbesondere aufgrund auseinanderklaffender Vorstellungen hinsichtlich Kauf- und Mietpreisen als auch der Verantwortlichkeit für die Herrichtung der jeweiligen Immobilie“, heißt es in einer Mitteilung.