Wandel zum Dienstleistungsstandort Geschäftsleute wollen Lessingplatz in Neuss-Norf voranbringen

Der Lessingplatz und die beiden umliegenden Straßen sind auf einem guten Weg: Florian Greis eröffnete gerade seine kieferorthopädische Praxis, mit Little Ma’Vi, dem neuen Eltern-Kind-Café von Andrea Ipek, lädt eine weitere Gastronomie zum Verweilen ein. Und der Malermeister Daniel Pagel hat die Räumlichkeiten am Kopf des Platzes bezogen und erweitert mit einem Showroom in das Ladenlokal des ehemaligen Zeitschriftenladens direkt nebenan. So weit, so gut.