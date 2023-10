Theater am Schlachthof in Neuss „Mats haut ab“ - ein lustig, launiges Kindertheaterstück

Eine weitere Besonderheit des Stücks ist neben der geringen Darstellerzahl und den rasanten Kostümwechseln auch seine Entstehung: „Das Drehbuch hat eine Kollegin aus dem Haus geschrieben. Sie wusste ja, wer die Figuren spielen würde und wie wir auf der Bühne sind. Deshalb hat sie die Rollen genau an unsere Art anpassen können", berichtet Julia Jochmann am Ende des Stücks. Nicht nur die Rollen sind den beiden Schauspielern wortwörtlich auf den Leib geschneidert: „Die Kleider sind extra für diesen Anlass genäht worden. Da fühlt man sich einfach total besonders drin", verrät die Berufsschauspielerin und lacht. Dass nicht immer alles perfekt läuft und eine Anforderung des Theaters auch Souveränität ist, wurde klar, als Julia Jochmann während ihrer Darstellung des obdachlosen Rolf mitten im Stück der Klebebart abzufallen drohte, was für viele Lacher im Publikum sorgte. Spontan wird der Bart in die ausgebeulte Hose gestopft, und Rolf muss ohne Gesichtsbehaarung auskommen. Das Stück konnte ohne Unterbrechung weitergehen.