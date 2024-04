Taufe beim Anfahren in Neuss Das Rettungsboot hat jetzt einen Namen

Die Feuerwehr ist sehr stolz auf ihre „Cyriakus“. Angefangen bei der Motorisierung: das in einer finnischen Werft gebaute Rettungsboot hat zwei große Außenbordmotoren mit jeweils 200 PS. „Das erlaubt Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h“, sagt Pressesprecher Christian Franke. Das alte Rettungsboot der Feuerwehr, die „Marne“, war bereits seit längerer Zeit nicht mehr im Einsatz, die Feuerwehr musste sich zusammen mit der DLRG deren Rettungsboot teilen. „Die Cyriakus ist seit Anfang Februar in Neuss“, weiß Franke. „Nach vier bis fünf Monaten Bauzeit ist das Boot mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht und 9,5 Metern Länge vier Meter länger und zwei Tonnen schwerer als die Marne“. Doch es hat noch eine große Besonderheit: denn es ist quasi unsinkbar. „Sobald das Boot kentert, ist es innerhalb von 20 Sekunden wieder aufgerichtet“, sagt der Pressesprecher. Durch eine sogenannte CO 2 -Selbstaufrichtungsanlage kann sich das Boot, sobald es unter Wasser ist, wieder vollständig aufrichten. Personen, die sonst unterm Boot gefangen wären, können sich so schnell wieder an Bord retten. In 250 Stunden Ausbildung lernten die 15 Steuermänner und Steuerfrauen des Löschzugs Grimlinghausen den Einsatz im neuen Boot, erzählt Franke. Sie müssen einiges beherrschen, wie zum Beispiel die Anfahrt an ein Containerschiff bei laufender Fahrt.