Skatepark an der Neusser Rennbahn „Die Jugendlichen fühlen sich im Stich gelassen“

Für Lüdtke ist die Geschichte von Ümit ein Symbolbild für den Skatepark an der Rennbahn: Alle Nationen treffen aufeinander, bringen sich Tricks bei und helfen sich gegenseitig, egal, in welchen Schwierigkeiten einer steckt. „Das ist ein Ort der Begegnung“, so der 36-Jährige. In Neuss gebe es kaum Orte, wo Subkultur stattfinden kann. „Die Hip-Hop-Kultur ist der Skatewelt sehr nah und hier ist immer eine tolle Stimmung“, sagt Lüdtke weiter. Einmal im Jahr findet auf dem Platz ein „Concrete Jam“ statt, was unter anderem vom Sozialpädagogen Janosch Holland organisiert wird. Lüdtke, der in seiner Freizeit auch rappt, ist schon mehrfach dort aufgetreten. In diesem Jahr konnte das Konzert nicht stattfinden.