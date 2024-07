So glauben Jugendliche in Neuss „Wenn Gott einen Instagram-Account hätte, würden sie ihm folgen“

Neuss · In den sozialen Medien kursieren Videos von „Imamen“, die besonders bei der jüngeren Zielgruppe anecken. Auch christliche Influencer sind auf TikTok und Co. vertreten. Wie Jugendliche in Neuss glauben, was sie beschäftigt und wie ein Gottesdienst in Jogginghosen entstand.

26.07.2024 , 04:50 Uhr

Imam und Theologe Wafa Mohammad aus Neuss sagt, dass es für einige junge Menschen leichter sei, ein Tiktok-Video anzuschauen, bevor sie im Koran nachlesen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch