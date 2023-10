Basteltipps im Herbst Geister, Hexen und Schauerbuffet – so gelingt die gruselige Halloweenparty

Im InKult wurde aufgetischt: Ein Gemüseskelett, blutige Würstchenfinger, schaurige Eier und kleine Schaumkuss-Geister stehen auf dem Gruselmenü. Das ist allerdings nur eine kleine Auswahl von dem, was die Kinder und Jugendliche bei der Party am 31. Oktober in dem Jugendzentrum am Berghäuschensweg erwartet. Doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen für die Halloweenfeier auf Hochtouren: Rezepte werden ausprobiert und Gespenster, Hexen oder Fledermäuse gebastelt.