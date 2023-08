Diakonie in Neuss So gelingt der selbst gebaute Drache

Passend zum beginnenden Herbst steht demnächst ein Drachenbaukurs und anschließendem Probefliegen mit Ella Malomo an: Das Angebot werde immer gut angenommen. Die Kinder sind zum einen stolz, dass sie einen Drachen gebaut haben, der am Ende auch wirklich fliegen kann. „Das Schöne ist außerdem, dass man am Ende etwas Selbstgemachtes hat, das einen an die gemeinsam verbrachte Zeit erinnert“, sagt sie. Bei ihren Kursen legt sie viel Wert darauf, Materialien zu verwenden, die leicht zu bekommen sind, sodass das Erlernte ganz leicht zu Hause nachgemacht werden kann.