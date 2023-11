Handel in Neuss Alles für einen gelungenen Weihnachtsbummel

Damit man im Geschäft auch bezahlen kann, darf die Geldbörse auf keinen Fall einem „Langfinger“ in die Hände fallen. Wolfgang Thielen, Leiter der Neusser Polizeiwache appelliert an die Menschen, vier einfache Tipps zu befolgen. Geldbörse und Smartphone sollten möglichst in verschiedenen Innentaschen dicht am Körper getragen werden. Getreu dem Motto „Weniger ist mehr“ sei es ratsam, nur so viel Geld und Kreditkarten wie möglich mitzunehmen. Wachsamkeit ist geboten, wenn man von Unbekannten angesprochen, abgelenkt oder angerempelt wird. Jeder sollte sich vorsorglich die Sperr-App fürs Smartphone herunterladen. Der Sperr-Notruf ist unter 116 116 zu erreichen.