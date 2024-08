Tipps von einer Neusser Fotografin So gelingt ein schönes Sommerfoto

Neuss · Wer in den Ferien nicht in den Urlaub fährt, muss nicht auf schöne Sommerfotos verzichten. Denn auch in der Heimat und ohne Profi-Kamera lassen sich schöne Aufnahmen machen: NGZ-Fotografin Melanie Zanin gibt Tipps.

14.08.2024 , 04:50 Uhr

Ella Malomo und ihre Kinder Lelio, Nuno, Minou und Mian (v.l.) setzen sich für ein dynamisches Familiebild, das auch mit einer Handykamera nachgemacht werden kann, in Szene. Foto: Melanie Zanin/Melanie Zanin(MZ)