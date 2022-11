Neusser Hobbbäckerin : Sonntagsbrötchen frisch aus dem Ofen

Neuss Frische Brötchen, ohne dafür das Haus zu verlassen: Eine Neusser Hobbybäckerin zeigt, wie das ohne viel Aufwand gelingen kann.

Den Teig dafür bereitet die Hobbybäckerin am Vortag zu, so dass sie die Teigrohlinge morgens nur noch für ein paar Minuten in den Ofen schieben muss, ehe sie verzehrfertig sind. „Es gibt doch nichts Schöneres als beim Duft frischer Brötchen zu frühstücken“, sagt die Neusserin.

Damit sich jeder selbst davon überzeugen kann, verrät sie, wie es gemacht wird. An Zutaten benötigt die Neusserin 500g Mehl (Typ 550), 7g frische Hefe, 1 Tl Zucker, 2 TL Salz, 20g Butter, 300 ml Wasser (handwarm). Zuerst löst die Neusserin die Hefe mit zwei Esslöffeln Mehl und einem Teelöffel Zucker im warmen Wasser auf und lässt sie 10 Minuten gehen. Dann gibt sie erst Mehl, dann Butter und zuletzt das Salz auf den „Vorteig“ und lässt es zwei Minuten auf kleiner Stufe, dann drei Minuten auf höherer Stufe kneten. Im Anschluss teilt sie den Teig in 100g schwere Stücke – „acht Brötchen ergibt das“, verrät sie. Die Teig Stücke werden dann in Form gebracht – „schleifen“ nennt man das in der Fachsprache. Und so wird es gemacht: Mit der hohlen Hand wird die Teigmasse auf den Tisch gedrückt, dann wird eine Kreisbewegung mit der Hand gemacht, wobei der Teig über den Tisch geschliffen wird. Dabei sollte kein Mehl verwendet werden. Falls das nicht gut funktioniert, rät Daniela Illing, die Arbeitsplatte zuvor mit einem Schwammtuch abzuwischen. Aber vorsicht: Nicht zu nass machen! Die geschliffenen Rohlinge werden dann kreuzweise eingeschnitten. Sie selbst legt die Rohlinge dann auf Backpapier in die Glocke einer Tortenhaube. Boden auflegen und die Rohlinge so über Nacht in den Kühlschrank stellen.