Machbarkeitsstudie So geht es mit der Grünspange Süd in Neuss weiter

Doch die Realisierung des Projekts ist über die Jahre in den Hintergrund geraten. Wie es nun weitergehen soll, legte die Verwaltung in einer Mitteilung dar. „Ich freue mich, endlich so ein Papier zu sehen bekommen, da ich schon so lange darum kämpfe, dass es vorwärts geht“, betonte Ingeborg Arndt (Fraktion Jetzt). Die nächsten Schritte seien demnach die Beauftragung der Machbarkeitsstudie unter Berücksichtigung von verkehrsplanerischen und ökologischen Belangen sowie die Prüfung von möglichen Förderzugängen.