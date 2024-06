Nach Brand in Neusser Kultkneipe Wie es mit dem Hamtorkrug weitergeht

Auch fast zwei Monate nach dem Ereignis steigt noch ein leicht beißender Geruch in die Nase. Und auch das Bild, das sich derzeit in den Räumen des Hamtorkrugs bietet, dürfte Stammkunden traurig stimmen. „Sieht aber schlimmer aus, als es ist“, sagt Marvin Schorn, als er den Haupteingang passiert, den Thekenbereich entlang geht und einen Blick in die dunklen Räume wirft. Nach dem Brand, zu dem es Anfang Mai in der Kultkneipe an der Büttger Straße gekommen war, hat Mitinhaber Schorn unserer Redaktion nun einen Blick ins Innere gewährt und dabei auch einen Überblick über den aktuellen Sachstand gegeben.