Hygienepapier-Produzent : Hakle insolvent – wie steht es um Essity in Neuss?

Das Essity-Werk in Neuss. Dort werden verschiedene Hygienepapiere produziert. Foto: Essity

Neuss Der Hygieneartikel-Hersteller Hakle aus Düsseldorf steht wegen massiv gestiegener Kosten am Abgrund. So reagiert die Firma Essity, die in Neuss ebenfallls Toilettenpapier und Co. produziert.

Sorgenvoller Blick in die Nachbarstadt: Die Insolvenz des Düsseldorfer Hygieneartikel-Herstellers Hakle lässt die Frage nach einer Toilettenpapier-Krise aufkommen. Schließlich sind die Trocknungsverfahren bei der Produktion von Toilettenpapier oder Küchenrollen äußerst gasintensiv – und die Gas- sowie Strompreise für Unternehmen immer schwieriger zu stemmen.

In Neuss gibt die Firma Essity, wo ebenfalls Toilettenpapier und Co. produziert werden, nach aktuellem Stand Entwarnung: „Als führender Hersteller von Hygienepapiern ist Essity solide aufgestellt und kommt seinen Verpflichtungen bei Lieferungen und Leistungen nach“, teilt eine Sprecherin mit. Zwar belasteten die steigenden Energie-, Rohstoff- und Transportkosten auch das Geschäft von Essity enorm, man könne – und habe dies bereits seit Monaten getan – aufgrund der Größe und Struktur des Unternehmens aber einen Teil der Kosten durch Effizienzmaßnahmen kompensieren, „ohne dass die Qualität unserer Produkte darunter leidet“, so die Sprecherin. Trotzdem müsse auch Essity, wie alle andere Hersteller, den steigenden Kosten mit Preiserhöhungen begegnen. Die Solidarität bei den Mitarbeitern des Neusser Hygienepapier-Herstellers ist derweil groß. „Wir halten hier zusammen“, sagt Betriebsratsvorsitzender Ralf Kruska.