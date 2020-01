Förster Axel Kriegel klärt auf : Der Neusser Wald im Dürrestress

Axel Kriegler ist als Förster für die Waldflächen in der Stadt Neuss zuständig. „Wer in den Wald geht, muss mit waldtypischen Gefahren rechnen“, sagt er. Im Wald bleiben deshalb (auch aus ökologischen Gründen) Bäume stehen, die in Parks oder an Straßen aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden müssten. Foto: Christoph Kleinau

Neuss Zwei extrem trockene Jahre haben in den Forstflächen im Stadtgebiet Spuren hinterlassen. Aufforstungen gingen durch Trockenheit ein, Altbestände sind anfällig für Baumkrankheiten geworden. Der Wald im Umbau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Auch ein Förster lernt nicht aus. Mit der „Pfennig-Kohlenkruste“, einem 2013 erstmals in Buchenbeständen Ostwestfalens festgestellten Pilz, musste sich Axel Kriegler (62) von der Forstdienststelle des Rhein-Kreises bis vor kurzem nie befassen. Doch jetzt wurde dieser „Schadorganismus“ auch an alten Buchen in Neuss festgestellt. „Und man weiß nicht, was als nächstes kommt“, sagt Kriegler.

Pilze wie die Pfennig-Kohlenkruste treffen auf geschwächte Waldbestände, in denen sie sich immer rascher ausbreiten können. Der Grund: Dürrestress. Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen von 700 Millimetern pro Quadratmeter im Jahr wurden in den extrem trockenen Jahren 2018 und 2019 nicht einmal annähernd erreicht. „Der Waldboden als Schwamm wird immer trockener“, sagt Kriegler. Um den Wasserspeicher im Boden wieder aufzufüllen, müsste es drei Monate lang so regnen wie in den vergangenen drei Wochen.

Info Stadt delegiert Wald-Bewirtschaftung Aufsichtsbehörde Das Forstamt Niederrhein mit Sitz in Wesel ist die übergeordnete Behörde für alle Angelegenheiten rund um den Wald. Zuständigkeit Die Waldflächen in Neuss sind in städtischem Besitz. Dieser verteilt sich im ganzen Stadtgebiet und addiert sich auf 260 Hektar Fläche. Große Flächen sind der Reuschenberger Busch oder der Stadtwald. Die Bewirtschaftung hat die Stadt auf den Kreis übertragen. Einen eigenen Förster beschäftigt sie daher nicht. Als Eigentümer hat die Kommune aber bei allen ihren Wald betreffenden Maßnahmen das letzte Wort. Umsetzung Die Bewirtschaftung der Waldflächen hat der Kreis der Forstdienststelle übertragen. Sie ist mit zwei Beschäftigten das kleinste Sachgebiet im Kreisumweltamt. Sie markiert zu fällende Bäume, macht das Holzaufmaß und sucht Käufer für die geernteten Bäume. Im Vordergrund der Bewirtschaftung stehe aber nicht das Vermarktungsinteresse, sondern die naturgemäße Verjüngung der Bestände – und die Erholungsfunktion des Waldes. Förster Axel Kriegler ist seit 30 Jahren beim Kreis als Förster beschäftigt. Der 62-Jährige wurde in Kassel geboren und studierte von 1979 bis 1983 Forstwirtschaft in Göttingen.⇥-nau

Mit Hitze oder Wassermangel alleine würde der Wald fertig, doch in der Kombination wirken beide Faktoren verheerend. Auf Aufforstungsflächen sei in den vergangenen beiden Jahren eine erhebliche Anzahl Jungbäume verloren gegangen, sagt Kriegler. „Wir können ja nicht im Wald bewässern.“ Ältere Bäume werden aufgrund von Trockenstress anfällig für Erkrankungen oder Insektenbefall.

Das trifft jetzt auch Buchen und sogar Birken – und ganz akut den Bergahorn. Aufgrund der guten Böden konnte diese Baumart bislang einiges wegstecken, doch jetzt grassiert unter ihr die Rußrinden-Krankheit. Kreisweit seien rund 1000 Bäume aufgrund eines solchen Befalls schon gefällt worden, sagt Kriegler. Mit diesem Befall geht noch ein anderes Problem einher: Die Sporen des Pilzes können beim Menschen schwere Atemwegsprobleme verursachen. Carsten Thiel (UWG) ist diesem besonderen Aspekt nachgegangen. Er fordert von der Stadt, befallene Waldbestände zu kennzeichnen, zu sperren und erkrankte Bäume abzuholzen.

Dafür ist die Stadt nur indirekt zuständig. Schon vor Jahrzehnten übertrug sie die Pflichtaufgabe, ihre Forstbestände zu bewirtschaften, auf den Rhein-Kreis. Seitdem erstellt die Forstdienststelle im Kreisumweltamt alljährlich den Bewirtschaftungsplan für die auf Stadtgebiet verteilten 260 Hektar Waldbestand, regelt den Einschlag (etwa 200 Festmeter Holz jährlich) und die Aufforstung. Das geschieht auf durchschnittlich fünf Hektar Fläche im Jahr. Zuletzt wurde oft auf Flächen gepflanzt, auf denen Stürme wie der besonders verheerende Pfingststurm „Ela“ im Jahr 2014 gewütet hatten.

Als Kriegler vor fast vier Jahrzehnten Forstwirtschaft studierte, markierte das durch sauren Regen ausgelöste Waldsterben die größte Gefahr für den deutschen Wald. Durch eine Luftreinhalte-Politik, so Kriegler, sei es gelungen, die geschwächten Bestände wieder zu stabilisieren. Jetzt kämpft der Wald gegen ein sich wandelndes Klima und dessen Folgen. Die Vermehrung von Insekten wie dem Eichenprozessionsspinner sei eine davon, während der Borkenkäfer, der in den Fichtenbeständen der Mittelgebirge wütet, in Neuss kein Thema ist. Fichten sind in Neuss in nennenswerter Zahl nicht mehr anzutreffen. Dafür sterben auch in Neuss die Eschen, leiden Roßkastanien und Platanen. Für Nachpflanzungen sucht der Förster deshalb nach Baumarten, die mit den neuen Bedingungen besser zurecht kommen als diese. Etwa Eiche, Linde oder Flatterulme.