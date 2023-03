Angekündigte Prüfung in Neuss Wie geht eigentlich eine Bombensondierung?

Norf · Die Bezirksregierung geht ab Montag in Norf einem Kampfmittelverdacht nach. Wie läuft so etwas ab und was passiert, wenn tatsächlich etwas gefunden wird?

10.03.2023, 12:59 Uhr

Die Aral-Tankstelle, die mitten im Sondierungsgebiet liegt, wird ab dem 15. März geschlossen, wie man vor Ort mitteilt. Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

An der Nievenheimer Straße wird es am kommenden Montag ernst. Die Stadt hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass der Bereich im Stadtteil Norf zwischen dem Kreisverkehr Uedesheimer Straße und dem Wisselter Weg gesperrt wird. Grund sind Sondierungsarbeiten wegen eines Kampfmittelverdachtspunktes direkt unter der Straße. Aber was passiert bei solchen Arbeiten überhaupt? Die zuständige Bezirksregierung Düsseldorf gibt Einblicke.