Polizei im Rhein-Kreis Neuss Sie sorgen dafür, dass Waffen nicht in falsche Hände geraten

Immer mehr Menschen in Deutschland bewaffnen sich. Rund fünf Millionen private Schusswaffen gibt es derzeit laut dem Nationalen Waffenregister in der Bundesrepublik. Wer aber kontrolliert eigentlich Waffenbesitzer und sorgt dafür, dass keine Pistolen und Gewehre in falsche Hände geraten? Seit 2009 gibt es für die Landkreise und Städte einen fest vorgeschriebenen gesetzlichen Auftrag, zu kontrollieren, ob Sportschützen, Sammler und Jäger ihre Waffen sicher aufbewahren. Wie genau sieht das im Rhein-Kreis aus?