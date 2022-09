Inklusion in Neuss : Mehr als 1000 Gäste feiern 50 Jahre GWN

Neuss Das war am Freitag wirklich ein Anlass, um auf der Rennbahn in der Halle oder draußen ausgelassen zu feiern. Der Grund: Die Gemeinnütziger Werkstätten Neuss (GWN) wurden 50 Jahre alt.

Rund 1000 Menschen genossen die vierstündige Feier, die mit einem Auftritt der Coverband Sound Convoy zu Ende ging. Mit dabei: Willi Hoymann. Ihn als Mann der ersten Stunde zu bezeichnen, wäre nicht verkehrt, aber auch nicht ganz richtig: Der 86-Jährige fing vor 50 Jahren nicht einfach als Geschäftsführer an, sondern hatte auch bereits im Vorfeld die Vorarbeiten zur Gründung der Gemeinnützigen Werkstätten in die Wege geleitet. Seine Mission damals: Menschen mit Behinderung in Arbeit zu bringen. Angelika Quiring-Perl, Vorsitzende des Aufsichtsrats, hatte von Willi Hoymann einen Brief überreicht bekommen. Der Inhalt: Die Historie der Einrichtung, festgehalten auf zwei Seiten.