Brauchtum in Neuss : So feiert Holzheim das Schützenfest

Holzheim Eingeböllert wird das Fest am Samstag um 12 Uhr. Damit endet die corona-bedingte Schützenfest-Pause in Holzheim. Der Schützenkönig feiert ein ganz persönliches Jubiläum.

Die Vorfreude ist spürbar. Nach der corona-bedingten Pause wird in Holzheim wieder Schützenfest gefeiert. Das Fest wird am Samstag, 2. Juli, 12 Uhr, eingeböllert und geht danach in die Vollen. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das Schützenkönigspaar Juppi I. und Monika Radmacher. Der 56-Jährige ist seit 2014 Hubertusschütze und gehört dem Hubertuszug „Holzheimer Frischlinge“ an. Der Groß- und Außenhandelskaufmann hatte sich die Königswürde am Fronleichnamstag mit dem 20. Schuss gesichert.

Juppi und Marion Radmacher sind das Schützenkönigspaar. Foto: BSV Holzheim

Für Juppi Radmacher ist es ein Jubiläumsjahr. Er stammt aus Meerbusch-Osterath und war dort mehr als vier Jahrzehnte aktiv – in diesem Jahr ist er 50 Jahre Schütze. Zum persönlichen Jubiläum erfüllte er sich daher mit der Königswürde einen lang gehegten Traum. In seiner Freizeit spielt Bayern eine große Rolle. Dorthin reist er gerne mit seiner Frau Marion, in Mittenwald hat er eine Ferienwohnung. Und auch beim Fußball schlägt sein Herz bayrisch: Radmacher ist Fan des FC Bayern München.

Bei der Liebe zum Schützenwesen, nicht aber beim Fußballverein kommt Radmacher mit Jungschützenkönig Lennox Dicken überein. Er ist Fan des 1. FC Köln. Als Edelknabenkönig freut sich Jannik Schuhbeck auf die Festtage. Das teilt der Bürger-Schützenverein (BSV) Holzheim mit.

Der geschäftsführende Vorstand des BSV ist an einigen Stellen neu besetzt worden. So erleben erstmals Torsten Ziemes als Präsident, Sascha Krüll als Regimentsoberst, Heiner Hintzen als Regimentsadjutant, Hermann-Josef Lorenzen als Vizepräsident, Reimund Bongartz als Kassierer und Daniel Schornstein als Jugendbeauftragter das Schützenfest. Christian Overberg kehrte als Kassierer ins Komitee zurück sowie Thomas Schommers als Schriftführer.

Sie alle können das Einböllern am Samstag kaum erwarten. Nach der Schützenmesse (Beginn: 16.30 Uhr) geht es in Richtung Abendprogramm, das ab 22 Uhr mit einem Höhepunkt aufwartet. Dann taucht der Fackelzug die Holzheimer Straßen in festlich-nächtliche Atmosphäre. Er zieht über Bahnhof-, Haupt-, Reuschenberger- und Vereinsstraße zum Festzelt. Dort wird dann ausgiebig gefeiert.

Der Sonntag lockt mit der Großen Königsparade, Antreten ist um 10.45 Uhr auf der Bahnhofstraße. Nachmittags ab 15.15 Uhr findet die Festparade statt, abends steigt ab 20 Uhr die Holzheimer Schützennacht mit der Cover-Band „Teamworks“ im Festzelt.

