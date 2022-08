Schützenfest in Grimlinghausen : „Layla“ und der dichtende Präsident

Schützenfest in Grimlinghausen

Grimlinghausen Beim Schützenfest in Grimlinghausen war in diesem Jahr einiges besonders: die Festfolge, die Hitze, die Corona-Prophylaxe und der Umgang mit einem umstrittenen Sommerhit.

Viele Menschen im Rheinland empören sich über „Layla“, den angeblich sexistischen Sommerhit des Jahres. Auf die Kirmes in Grimlinghausen hat er es auch geschafft – als Titel, als Fackelbauthema des Grenadierzuges „Hippelänger Pinguine“ und als Pflaumenlikör „Layla. Der Schuss“. Der war am Montag ausverkauft. Schützenpräsident Walter Däubener näherte sich dem Phänomen mit Humor, dichtete „Layla“ zum Böllerempfang auf Oberst Ott („Rainer – älter, besser, reifer“) um und zeigte so, wie man topaktuell sein kann ohne das Schützenmotto „Glaube, Sitte, Heimat“ zu verbiegen.