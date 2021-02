Lukita Lessingplatz in Neuss : Ons Nüss Helau! So feiern die Kleinsten

Viele Kinder und Mitarbeiterinnen kamen verkleidet. Foto: Wolfgang Walter

Norf In der Kita Lessingplatz wurde trotz aller Einschränkungen am Donnerstag gemeinsam Altweiber gefeiert. Auch wenn die Kinder in ihren jeweiligen Gruppenräumen bleiben mussten und auch nicht singen durften, kam Stimmung auf.

Von Christine Sommerfeld

Elisa hat sich als Prinzessin verkleidet, Ariana ist heute ein schillerndes Einhorn, Colin geht als Super Mario und Jakub stellt einen Tag lang Spiderman dar. Fröhlich flitzen die Kinder der Pinguingruppe durch ihren Raum in der Lukita Lessingplatz in Norf und spielen „Reise nach Jerusalem“.

Auch in den anderen Räumen wird Altweiber gefeiert, Karnevalsmusik schallt durch den Kindergarten. Alles wie sonst also? Nicht ganz. Es sind viel weniger Kinder da als gewöhnlich – nur 34 von insgesamt 86 Kindern – und die Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus werden selbstverständlich eingehalten. Aber: „Wir versuchen hier, so weit wie möglich für die Kinder Alltag herzustellen“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Kochanek. Und dazu gehöre eben auch, die Feiertage im Jahreskreis zu begehen.

So waren am Donnerstag alle Erzieherinnen und die meisten Kinder verkleidet, die Räume mit Girlanden, Luftballons und Luftschlangen geschmückt. „Die Stimmung ist allerdings ein bisschen gedämpft, denn die Kinder müssen in ihren jeweiligen Gruppenräumen bleiben und dürfen auch nicht singen“, erklärt die Leiterin, die ein Minnie-Mouse-Kostüm trägt und sich Minnies Mund und Nase auf die Schutzmaske gemalt hat.

Aber spielen, tanzen und lachen ist erlaubt, und so ist die Stimmung gar nicht so schlecht. In der Bärengruppe wird gerade gefrühstückt. Dazu steht ein Altweiber-Buffet bereit, das neben Obst und Gemüse auch Berliner und Schokoküsse enthält. Weil die Kinder während der Pandemie nicht ans Buffet stürmen dürfen, werden sie von den Erzieherinnen „bedient“.