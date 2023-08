Fleißige Honigbienen Ein guter Jahrgang für den Neusser Honig

Das wechselhafte Wetter im Sommer war auch für die Bienenzüchter nicht einfach. Jetzt im August ist der Höhepunkt der Bienensaison überschritten und die Imker widmen sich zunehmend der Gesunderhaltung ihrer Völker. In der Stadt Neuss gibt es zahlreiche Imker, die in mehreren Vereinen organisiert sind. „Die Frühjahrstracht ist bei uns beinahe ausgefallen, weil es zu Anfang des Jahres so regnerisch und kalt war“, erklärt Anna Schörnick. Sie ist Vorsitzende des Imkervereins Botanischer Garten Neuss.