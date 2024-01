Planungen der Blauen Funken aus Neuss „Kamelle us Kölle“ – wie eine Karnevalssitzung entsteht

Bei der „Kölner Mafia“ wäre Andreas Radowski, Literat und Sitzungspräsident beim Karnevalsverein Blaue Funken in Neuss, gerne mal Mäuschen. So wird der Kneipentisch genannt, an dem sich die Vertreter mehrerer Kölner Künstleragenturen treffen und ein kompliziertes Geflecht von Engagements für die Sitzungen der Karnevalsvereine ausbaldowern. Am Ende müssen alle zufrieden sein: Künstler, Agenten und die Karnevalsgesellschaften. Auch die Blauen Funken sind dabei mit von der Partie: Denn für die große Sitzung „Kamelle us Kölle – die Topstars“ im Jupitersaal im Crowne Plaza setzen die Neusser rein auf Kölner Kräfte. Und die Kölner wiederum schätzen das Neusser Publikum.