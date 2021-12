Eine Neusser Kirche zum Vernaschen : So entsteht das St. Quirinus-Münster aus Lebkuchen

Neuss Knusper, knusper, knäuschen: Wer knuspert an der Kirche? Die Journalistenschülerin der NGZ-Redaktion hat zu Weihnachten das St. Quirinus-Münster aus Lebkuchen gebaut – nicht ohne Herausforderungen.

Bei näherer Betrachtung der Kirche stellte ich jedoch fest: Ich brauche einen fachmännischen Rat. Denn während die Lebkuchenhäuser, die ich in Kindertagen baute, aus nicht mehr als vier Wänden und einem Dach bestanden, gab es bei der Neusser Kirche weitaus mehr zu beachten. Besonders die runde Kuppel stellte eine Herausforderung dar. Hilfesuchend wand ich mich deshalb an die Neusser Bäckerei Puppe. „Um eine runde Form zu erhalten, muss der Lebkuchen in den Kühlschrank, denn Lebkuchen lebt und wird bei Kälte weich“, erklärte mir Geschäftsführer Thomas Puppe. Genau so würde die Bäckerei auch bei der Herstellung ihrer Printen verfahren.