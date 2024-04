Reinigungs- und Wartungsarbeiten DLRG Neuss bereitet sich auf neue Wachsaison vor

In wenigen Tagen beginnt für die Lebensretter die Wachsaison, wenn am 13. April die Wachstation am Uedesheimer Rhein-Ufer aufgebaut wird. „Nach umfänglichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss alles wieder einsatzbereit sein“, sagt Lutz Seebert, erster Vorsitzende der Neusser Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Doch schon an Ostern sind die Jugendlichen der DLRG aktiv. Wie Seebert berichtet, haben sie am Karsamstag auf Eigeninitiative den jüngsten Mitgliedern eine Osterfreude bereitet: „Sie fahren die Schwimm-Kinder, wie im letzten Jahr auch schon, einzeln an und bringen ihnen eine Osterüberraschung.“