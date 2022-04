Eichenprozessionsspinner in Neuss : Die Rückkehr der Giftraupe

Neuss Die meisten Raupen des Eichenprozessionsspinners bilden Ende April oder Anfang Mai die ersten gefährlichen Brennhaare. Mit welchen Maßnahmen reagiert die Stadt? Ein Überblick.

Dafür werden – so teilt die Stadt auf Nachfrage mit – insbesondere die Orte, in denen bereits in den Vorjahren Befall aufgetreten ist, kontrolliert. Nur in den stark frequentierten Bereichen (zum Beispiel an der Kita Entdeckerland in Grimlinghausen, auf dem Schulweg an der St.-Peter-Schule in Rosellen und dem Freizeitgelände Reuschenberg) kommt das Biozid „Foray ES“ zum Einsatz. Dies geschieht allerdings nur in Ausnahmefällen und bei einer möglichen direkten Gefährdung. Denn: Das Biozid wirkt nicht nur auf den Eichenprozessionsspinner, sondern auch auf andere Schmetterlingsarten. Von der chemischen Bekämpfung werden noch weitere Insektenarten in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie in Neuss nicht in Frage kommt. Beim Einsatz von „Foray ES“ wird laut Stadt auf eine geeignete Witterung und ausreichend viele Blätter zur Aufnahme des Biozids geachtet. In allen weiteren befallenen Beständen werden Warnschilder aufgestellt und die befallenen Bereiche großzügig abgesperrt, bei weitergehendem Handlungsbedarf werden die Raupen und Gespinste abgesaugt.