Gastronomie in Neuss Wo man in der Stadt barrierefrei essen kann

Sich am Wochenende etwas Gutes tun, in der Stadt etwas Leckeres essen oder eine Tasse Kaffee trinken: Das ist nicht für alle selbstverständlich. Wer etwa auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen ist, muss sich vorher informieren, ob Eingang und Toiletten in einem Lokal barrierefrei sind. Aber nicht nur ein stufenloser Zugang macht den Unterschied: Auch die Breite einer Tür oder WC und Waschbecken auf Rollstuhlhöhe können entscheiden, wo man einen Restaurantbesuch plant.