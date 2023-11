Gremium in Neuss Welche Verbesserungen der Inklusionsbeirat fordert

Der Neusser Inklusionsbeirat berät die Stadt in allen Ausschüssen über die Belange der Menschen mit Behinderung. Der Beirat, den es in dieser Form in vielen Großstädten gibt, entstand vor zweieinhalb Jahren als Nachfolger des Runden Tischs für Menschen mit Behinderung. Im Beirat sitzen sieben Vertreter der verschiedenen Hilfsorganisationen wie Lebenshilfe, Gemeinnützige Werkstätten, vier Vertreter aus Eigeninitiativen oder der Selbsthilfe wie IGLL (Initiative gemeinsam leben und lernen), drei Vertreter aus Wohlfahrtsverbänden und sieben aus den verschiedenen politischen Fraktionen. Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich und bringen ihre Vorschläge zur Verbesserung der Lebenssituation in den Beirat. „Die Ideen und Vorschläge werden dann beispielsweise dem Ausschuss für Soziales vorgestellt“, erklärt Beiratsvorsitzende Cornelia Broch. Die 57-jährige Sozialmanagerin arbeitet bei den Gemeinnützigen Werkstätten als Prokuristin. „Für mich als Pädagogin ist die Inklusion ein Kernthema: wir versuchen, Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren, selbstständig zu arbeiten.“