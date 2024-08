Von 8 bis 12, manchmal bis 13 Uhr – „je nach Gesprächsbedarf der Patienten“ – sind die „Rosa Damen“ in den Krankenzimmern im Einsatz, jede an einem festen Wochentag und meist auf der gleichen Station. Sie bieten ihre Zeit, ihr Ohr und ihr Verständnis an. „Selbstverständlich sind wir zur Verschwiegenheit verpflichtet“, versichert Beate Messing (80), die der Gruppe seit 35 Jahren angehört und sie derzeit leitet, „alles, was uns anvertraut wird, bleibt vertraulich.“