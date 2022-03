Kirche in Neuss : Skulpturenpark im Klostergarten

Neuss Im Garten des Mutterhauses der Augustinerinnen, im Kloster Immaculata, sind neue Werke zu sehen. Zeit für einen interessanten Spaziergang.

Die Klostermauern begrenzten früher einen eigenen Rechtsbezirk, doch im Kloster Immaculata ist diese Abgeschiedenheit längst durchlässig geworden. Wer den Weg in diese Umfriedung findet, stößt im Klostergarten auf einen Skulpturengarten, der in der gegenwärtigen Fastenzeit um einige Arbeiten zu meist österlichen Themen erweitert wurde. Und das ohne dass dafür Geld verlangt worden wäre, wie der Hausgeistliche Pfarrer Jochen Koenig betont.

Aus dem Umfeld des 2002 verstorbenen Bildhauers und Architekten Hans-Werner Brandt wurden Koenig gerade drei Holzskulpturen zum Geschenk gemacht, die der Gnadentaler Kunstschlosser Andreas Börding an der weiß getünchten Klostermauer befestigt hat. Eine Arbeit hat die Kreuzigung Jesu zum Thema, eine andere zeigt den in der Passionsgeschichte erwähnten Judaskuss. Die dritte Arbeit zeigt ein älteres Ehepaar, in dem Koenig eine Darstellung von Maria und Josef in Trauer erkennt.