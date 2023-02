Handel in Neuss Skepsis über neues Galeria-Konzept

Die Achterbahnfahrt der Gefühle für die Mitarbeiter der Galeria Kaufhof in Neuss geht weiter. Die Standortfrage für das Haus an der Niederstraße ist nach wie vor ungeklärt – doch jetzt tut sich offenbar etwas. Das Amtsgericht Essen hat nämlich das Verfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Zuvor hat der vorläufige Gläubiger-Ausschuss einstimmig für die Fortsetzung der Eigenverwaltung gestimmt, teilte der Konzern jetzt mit. Das bedeute, dass die Geschäftsführung mit dem Generalbevollmächtigten Arndt Geiwitz die Restrukturierung des Unternehmens fortsetzen könne.