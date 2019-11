Bürgermonitor in Neuss : Nicht alle Sitzungsräume barrierefrei

Neuss Volkmar Ortlepp kann nicht verstehen, warum Bezirksausschüsse auch in Räumlichkeiten stattfinden, die nicht barrierefrei zu erreichen sind. Er sieht darin eine Verletzung von Artikel 3 des Grundgesetzes.

„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ heißt es am Ende des dritten Absatzes des Grundgesetzes, Artikel 3. Und auf den beruft sich Volker Ortlepp aus Allerheiligen. Seiner Meinung nach stehe das Verhalten der Stadtverwaltung nicht im Einklang mit dem Artikel, weil – je nachdem, wo die Bezirksausschüsse stattfinden – sie nicht von „mobilitätseingeschränkten Personen“ besucht werden können. Der Grund: Der Zugang ist nicht barrierefrei. So beispielsweise im Sportlerheim Rosellen. Kein Aufzug, kein Treppenlift und der Versammlungsraum ist in der ersten Etage.

Bereits bei der ersten Einwohnerfragestunde im BZA Rosellen im März 2018 hatte Ortlepp daher die Frage gestellt, ob mobilitätseingeschränkte Personen von den Fraktionen in den Saal getragen würden. Herbert Hilgers, Vorsitzender des BZA Rosellen, hatte geantwortet, dass man „selbstverständlich behilflich sei“. Das sagt er auch heute noch. „Ich bin seit fünf Jahren Vorsitzender. Bis jetzt mussten wir noch nie jemanden hochtragen, weil noch nie einer darum gebeten hat.“ Doch das ist für Volker Ortlepp nicht der Punkt. Er sagt: „Es muss für Menschen mit Gehbehinderung die Möglichkeit der Teilhabe bestehen.“ Und: „Es gibt ja Ausweichmöglichkeiten.“ So nennt er für Rosellen die Grundschule Allerheiligen, und für Holzheim, wo sich die Mitglieder des Bezirksausschusses im alten Rathaus treffen – ebenfalls nicht barrierefrei – die Realschule im Ort. Dass nur dort der Zugang barrierefrei ist, weiß auch Thomas Nickel, Vorsitzender des BZA Holzheim. Wie Hilgers kann aber auch er sich nicht daran erinnern, dass jemals jemand gefragt habe, wie er die Treppe bewältigen könne. Und Nickel ist seit 1984 Vorsitzender. In Norf ist die Barrierefreiheit nach den Umbauten am Rathaus mittlerweile gewährleistet.