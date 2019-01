Sitzung der KG Blau-Rot-Gold in Neuss: Ein Programm für die ganze Familie

Neuss Start in den Sitzungskarneval mit der Sitzung „Nüsser för Nüsser“: Die Karnevalsgesellschaft Blau-Rot-Gold punktet mit einem höchst unterhaltsamen Abend im Thomas-Morus-Haus mit witzigen Reden, Tanzeinlagen und kölschen Liedern.

Grünes Licht auch für den Nüsser Jong Titschy (Markus Titschnegg), der mit seinen Ohrwürmern „Janz Nüss is rasend jeck“ und „Zwischen Hafen und Quirin erklingen Nüsser Melodien” direkt zum Schunkeln und der ersten Polonaise durch den voll besetzten Saal animierte. Sein aktueller Song und auch gleich wieder Motto der Neusser Karnevalssaison: „Et jet immer wigger“. Die Stimmung war also schon da, als „Ne echte Schutzmann“ aus seinem reichhaltigen Dienstleben berichtete. Reiner Roos, Mitglied im großen Fundus der Kappesköpp, ist auch im richtigen Leben Polizist und kann so authentisch aus dem Alltagsleben erzählen – über verrückte Ehefrauen, intelligente Söhne oder Siegerehrung im Eros-Center. Schwierig war´s ab und an, dem Schnellsprecher zu folgen, doch er war einfach gut. Wahre Begebenheiten und was man dafür halten soll, standen im Mittelpunkt der Büttenrede vom „Lustigen Jo“ (Jürgen Busch). Werner Zok vom Duo S+Z bekommt von deutschen Schlagern Albträume. Und Jürgen Schmitz will immer singen – zwei, die sich als echte Nüsser Jonges auf das Rekeln verstehen. „Du gefällst mir nicht. Du mir auch nicht.“ Kölscher Klüngel – in Neuss der Bürger-Schützen-Verein. Dicke Vegetarier – Biotonne. Ein Yoga-Teilnehmer, der eine Figur darstellt, die auf dem Rücken liegt, die Beine nach oben streckt und einen Pups lässt – Duftkerze. Das Publikum spendete den beiden eine Rakete. Nur noch zu toppen vom „Kistedüvel“. Thilly Meester ist einfach ein erfrischend quirliges Highlight eines jeden karnevalistischen Abends. Was sie übers Jahr sammelt – aus der Nachbarschaft und aus der Yellow-Press-Szene, ist kaum zu toppen: Drillinge sind angekommen. Der Freund fragt den Vater, wie sie heißen. Himmel, Arsch und Zwirn, habe dieser als erstes gesagt. Und der „Kistedüvel“ trägt immer noch Konfektionsgröße 38. Ja sagt sie, in den Badeschlappen. Die Gute-Laune-Stimmung, von den „Kleinenbroichern“ treffend musikalisch begleitet, fand ihren Höhepunkt zum Schluss mit Lutz Kniep und seiner Trompete.