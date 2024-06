Fachtagung im Neusser Zeughaus Sind Jungen anfälliger für Videospielsucht?

Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, ein ausgewogenes Verhältnis zu Online- und analogen Tätigkeiten zu finden und in ungesunde Verhaltensweisen konstruktiv regulierend eingreifen zu können, werden vom Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss in Kooperation mit etlichen anderen Institutionen des Gesundheitswesens kostenlose Weiterbildungen für Pädagogen angeboten. Ein besonders umfassendes und ausgewogenes Programm bot die Fachtagung mit dem Titel „Gesunde Balance in der digitalen Welt – wie können wir Kinder und Jugendliche hierbei unterstützen?“, die am Dienstag im Zeughaus am Markt stattfand. Ein Teil der ganztägigen Veranstaltung war auch eine Podiumsdiskussion, der die 220 versammelten Lehrer, Erzieher und anderweitiges pädagogisches Fachpersonal lauschten. Neben zwei Schülern, die von ihren Erfahrungen als Medienscouts in Grundschulklassen berichteten, waren auch Wissenschaftsjournalistin Ulrike Wolpers, Neurobiologin Nicole Strüber und Filmemacher und Medienscout-Ausbilder Lars Klostermann eingeladen. Moderiert wurde die Diskussion von Sozialarbeiterin, Autorin und Regisseurin Bärbel Reimer.