Industrie im Neusser Hafen : Mühle verändert die Hafen-Skyline

Neuss Im Neusser Hafen hat sich einiges getan. Zwei silberglänzende Silos prägen nun das Bild des Hafenbecken I. Allerdings können diese derzeit nicht befüllt werden.

Die Veränderung ist unübersehbar: Zwei silberglänzende Silos schließen am Hafenbecken I eine Lücke, die durch den Abbruch nicht mehr genutzter Gebäude entstanden war. Auftraggeber für den zwei Jahre dauernden Abriss, den Neubau und die so entstandene neue Skyline ist die Ölmühle C.Thywissen, die in den Silos einen Vorrat von 12.000 Tonnen Saaten anlegen kann.