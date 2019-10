Quartiershilfe in Neuss : Siebter Lotsenpunkt für Senioren hat eröffnet

Quartiershilfe in Neuss

Der neue Lotsenpunkt an der Friedrichstrasse 42 mit (v.l.) Christina Vanhofen, Ralf Hörsken, Bettina Kasche und Norbert Kallen. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Auch die Senioren im Quartier Neusser Innenstadt haben nun eine Anlaufstelle: In Kooperation mit der Stadt Neuss hat der Caritasverband Rhein-Kreis Neuss einen neuen Lotsenpunkt an der Friedrichstraße 42 eröffnet.

„Wir wollen hier im Nachbarschaftscafé Friedrich einen Ort der Vernetzung erschaffen“, sagte Norbert Kallen, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands Rhein-Kreis Neuss bei der feierlichen Eröffnung. Insbesondere ältere Menschen könnten sich künftig an die Stelle wenden und eine persönliche Beratung bei Christina Vanhofen in Anspruch nehmen.

Die 48-Jährige wird zehn Stunden in der Woche für den Lotsenpunkt im Einsatz sein und sieht in der neuen Stelle viel Potential: „Ich werde mich dafür einsetzten, dass ältere Menschen genau die Hilfe bekommen, die sie in verschiedenen Lebensbereichen auch brauchen“, versprach Vanhofen.