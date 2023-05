Neusser stellen vor Sieben Spielideen mit Spaßgarantie

Für Bewegungsfreudige – Roundnet Vier Spieler, ein Minitrampolin und ein Ball: In den vergangenen Jahren hat sich das Spiel, das an Beachvolleyball und Four Square angelehnt ist, immer weiter in Deutschland verbreitet. „Es ist ideal für einen entspannten Tag im Park“, sagt Michael Friedrichs, der diese Sportart, die auch als Spikeball bekannt ist, seit dem vergangenen Sommer beim DJK Rheinkraft anbietet. Gespielt wird zwei gegen zwei, dabei geht es darum, den Ball so auf das Netz zu spielen, dass das gegnerische Team ihn nicht mehr erreichen kann. Das Spiel ist bewegungsintensiv und für Kinder ab zehn Jahren geeignet. Entsprechende Sets gibt es ab circa 40 Euro, wer möchte, kann aber auch beim DJK Rheinkraft vorbeikommen.