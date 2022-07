Musicalwochen in Neuss : Sophie und Lieselotte spielen eine „Glaspuppe“

Im vergangenen Jahr waren ihre Figuren laut und schrill, nun müssen Lieselotte Kons und Sophie Halbhuber in eine ruhige, fragile Rolle schlüpfen. Foto: Christoph Krey

Neuss In diesem Jahr präsentieren die Neusser Musicalwochen eine Eigenproduktion. Die jungen Darsteller haben sich ihre Rollen selbst ausgedacht. Lieslotte und Sophie stehen dabei vor einer besonderen Herausforderung.

Im August ist es soweit: Dann hat die Eigenproduktion der Neusser Musicalwochen Premiere. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, denn die Handlung von „This is me“ haben die jungen Darsteller zusammen mit dem fünfköpfigen Leitungsteam selbst entwickelt. Und so konnten die jungen Erwachsenen sich auch die Haupt- und Nebenfiguren selbst ausdenken. Einzelne von ihnen stellen sie nun in regelmäßigen Abständen in der NGZ vor.

Los geht es mit „Camille.“ „Sie ist tiefgründig, mysteriös und ambivalent“, verraten Lieselotte Kons (25) und Sophie Halbhuber (20). Sie haben diese Rolle im Workshop entworfen – und dürfen sie nun auch abwechselnd selbst darstellen. Auch wenn Lieselotte und Sophie bereits in fünf bzw. vier Produktionen der Musicalwochen mitgewirkt haben – im vergangenen Jahr waren sie beispielsweise als „Velma von Tussel“ und „Penny Pingelton“ als laute und schrille Figuren im Musical „Haispray“ zu sehen – dürften die Arbeiten an dem aktuellen Stück noch einmal ganz besonders gewesen sein. Das spielt in einer Zirkuswelt, ist jedoch alles andere als eine Zirkusaufführung. Vielmehr wird das Publikum hinter die Kulissen mitgenommen und lernt dort völlig unterschiedliche Charaktere kennen. „Camillie ist ein berührendes Talent“, beschreibt Lieselotte ihre Figur, „sie wird von den anderen als Glaspuppe bezeichnet“. Insofern „ist es für uns jetzt eine große Herausforderung, die Fragilität der Figur Camille über sehr feines Schauspiel und in ruhigen Balladen `rüberzubringen“. „Das ist eine echte Weiterentwicklung und das Regieteam unterstützt uns dabei wirklich super“, sagen die beiden Schauspielerinnen. Wie sehr die von ihnen verkörperte „Camille“ das Publikum berührt, kann man herausfinden bei den Neusser Musicalwochen 2022.

Die Premiere ist am 19. August um 20 Uhr, weitere Aufführungen finden statt am 20. August, 20 Uhr, 21. August, 15 und 19.30 Uhr, 9. September, 20 Uhr, 10. September, 15 und 20 Uhr, 11. September, 15 und 19.30 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 02131-904122 oder per Mail an info@altepost.de zum Preis von 20 Euro/ 12 Euro ermäßigt. Schüler unter 18 Jahren haben freien Eintritt.

(ubg)