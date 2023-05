Schließung im Neusser Rheinpark-Center Schuhgeschäft „Sidestep“ macht einen Abgang

Es ist eine Nachricht, die die Sorgenfalten in dem Einkaufszentrum an der Grenze zu Düsseldorf wieder etwas tiefer werden lassen. Das Haus hat nämlich ohnehin bereits mit einer hohen Leerstand-Quote zu kämpfen – zuletzt sorgten die Schließungen von „Butlers“, dem Schuhhaus „Görtz“ und „Game Stop“ für Negativ-Schlagzeilen. Unter anderem steht auch die große Fläche, auf der früher „Real“ zu finden war, immer noch leer. Center-Manager Schaber hatte zuletzt betont, dass man sich „mit unterschiedlichsten Interessenten zu den verfügbaren Flächen“ in Gesprächen befinde. Dies gelte auch nach wie vor, wie er betont. Fakt sei: Die Auswirkung der Coronapandemie habe grundsätzlich einen starken Einfluss auf den stationären Handel gehabt. Eine weitere Schließung, die auf das Rheinpark-Center zukommt, betrifft das zweite Obergeschoss. Die Hamburger Otto-Group stellt nämlich den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform „Mytoys.de“ ein und schließt bis Februar 2024 alle Filialstandorte – also auch die in Neuss. Die Marke „Mytoys“ werde künftig ausschließlich auf der Otto-Plattform angeboten, teilte der Konzern mit. Für die betroffenen rund 800 Beschäftigten in der Mytoys-Verwaltung in Berlin und den 19 Stationärgeschäften solle ein Interessenausgleich verhandelt werden.