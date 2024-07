Stadt lässt nachbessern Sicherheitsmangel an Baustelle in Neuss

Von einem „absoluten Chaos“ spricht ein Anwohner, der jetzt Kontakt zu unserer Redaktion aufgenommen hat, um die Zustände an der Baustelle am Grüner Weg in Gnadental anzuprangern. Bereit seit 2020 sind Bauarbeiter dort mit Straßen- und Kanalbau beschäftigt. „Während der gesamten Baumaßnahme ist die Überwachung der Stadt eine völlige Katastrophe. Eine kompetente und regelkonforme Überwachung der Verkehrsbehörde ist durchgehend nicht vorhanden“, beklagt der Neusser, der anonym bleiben möchte. Sein „Negativhöhepunkt“: Weil keinerlei Möglichkeit mehr vorhanden ist, die Baustelle auf einem Gehweg zu passieren, müssen auch Schulkinder dicht am großen Bagger vorbei. Teilweise, so der Anwohner, schwenkte der Arm des Fahrzeugs sogar über die Mädchen und Jungen, die sich gerade auf dem Heimweg befanden. „Da haben Schulkinder nichts verloren“, sagt der Gnadentaler.